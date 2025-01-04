95歳、男やもめの頑固な父を、67歳の一人娘が介護する…笑って泣ける介護連載『オーマイ・ダッド！父がだんだん壊れていく』が好評につき単行本化。この物語を原作に、主人公たちの若い頃まで遡り、家族の物語をとんがりめがねさんの漫画でお届けします。* * * * * * *1話から読む同じ話が毎日繰り返され前話からの続き。父は1日に何度も同じ話をし、それが毎日繰り返される。最近はわずかな話題にしか興味を示さないのも気にな