がんと告知された時の不安、がんと共に⽣きる決意、そしてがんの経験を通して変化した⽣き⽅など、⾔葉だけでは伝えきれない想いを絵画・写真・絵⼿紙で表現する「場」があります。がんサバイバーの方の思いが詰まった作品を紹介します。* * * * * * *入院中、唯一楽しみの食事は重湯と塩私は甲状腺乳頭がんと直腸がんになり手術をした時のことを綴ります。これまで還暦になるまで中学時代・高校時