暮れも押し迫った2024年12月27日、福岡県の田川市総合体育館で開催されたバレーボールVリーグ女子のカノアラウレアーズ福岡―倉敷アブレイズの試合前に、高校生のエキシビションマッチが行われた。対戦したのは誠修高（福岡県大牟田市）と薩摩中央高（鹿児島県さつま町）―。未来ある女子バレーボーラーに「Vリーグと同じコートでプレーする機会を通して、夢をかなえるためのエネルギーにしてほしい」との願いを込めたカノアから