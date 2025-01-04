マイナビニュース会員の中から「主夫」として生活を送る人にアンケートを実施し、暮らしのエピソードを聞いてみました。回答から得られたエピソードを抜粋し、漫画で紹介していきます。→✅「主夫の暮らし」1話から無料でイッキ読み!○■友人宅で気になったもの→✅「主夫の暮らし」1話から無料でイッキ読み! 青木ぼんろ 会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさな