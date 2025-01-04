アメリカ・ニューオーリンズで14人が死亡したテロ事件で、死亡した容疑者が通りに設置した装置を発信機を使って爆発させようとしていたことがわかりました。ニューオーリンズで1日、群衆に車が突っ込み14人が死亡、35人がけがをした事件で、FBI＝連邦捜査局は3日、シャムスディン・ジャバール容疑者がトラックで暴走中に、発信機を使って通りに設置した2つの爆発物を爆発させようとしていたと明らかにしました。また、容疑者がニュ