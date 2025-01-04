湘南ベルマーレは4日、ブラジル人FWルイス・フェリッピ(31)との契約更新を発表した。ルイス・フェリッピは、エストリウ・プライアノホカ、フィレンセ、パソス・フェレイラ、スポルティングCP、FC東京などでプレーし、2024年8月にギリシャのOFIクレタから完全移籍で加入。昨シーズンは明治安田J1リーグで4試合に出場したが、無得点に終わっていた。2025シーズンも湘南でプレーすることとなったルイス・フェリッピは、クラブを通じて