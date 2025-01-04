横浜FCは4日、MFユーリ・ララ(30)、FWジョアン・パウロ(28)、DFレオ・バイーア(30)、FWミシェル・リマ(27)、GKフェリペ・メギオラーロ(25)の5選手との契約更新を発表した。ユーリ・ララはヴァスコ・ダ・ガマから2023年に加入。1年目は明治安田J1リーグで26試合3得点を記録。2年目の2024シーズンは明治安田J2リーグで37試合に出場し5得点を記録した。ジョアン・パウロは昨年夏にポルトガル2部のUDオリヴェイレンセから加入。2024シ