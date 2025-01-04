戦後の団塊世代が一旗揚げて成功した会社や工場、店舗に継承者がいない、それで、それを売却して事業継承してほしい、と言う。地元の自治体や金融機関まで、これを斡旋する。だが、止めておけ、そんな賞味期限切れの商売を買っても、大損するだけだ。 どんな事業にも寿命がある。ただ、それは人間の働き盛りより、わずかに長い。一般に35年と言われている。だから、40才で会社を立ち上げ、いま70才で、後継者に事業継承するとして