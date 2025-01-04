ＮＹ地裁が「口止め料」裁判でトランプ氏にいかなる刑罰も科さない決定を下した/Rebecca Noble/Getty Images/File（ＣＮＮ）元不倫相手への口止め料を不正に処理したとして有罪評決を受けたトランプ次期米大統領について、ニューヨーク州地裁のフアン・マーシャン判事は３日、いかなる法的な罰も科さないとする決定を下した。ただ有罪評決自体は維持するとし、大統領への再選を理由に評決取り消しを求めたトランプ氏の主張は退けた