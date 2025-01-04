日刊ゲンダイ・寺田俊治社長（65）は「正直言って残念です」と言い、東京スポーツ・平鍋幸治社長（58）は「ついに来たかと思いました」と語った。1969年の創刊以来、半世紀以上の歴史を誇った夕刊フジが2025年1月末日をもって休刊となる。この厳しい現実を、夕刊紙のライバル2紙の経営者はどのように受け止め、何を武器に、いかにして活路を切り拓こうとしているのか。昔日刊ゲンダイの記者として21年間（1986〜2006年）、今東ス