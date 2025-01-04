半導体を制する者が世界を制する――。世界的に先端半導体の開発・製造競争が激化する中、覇権主義国家の中国は日本の技術を巧妙に窃取し続けている。経済安全保障アナリストの平井宏治氏が、危機感と当事者意識に欠ける日本の学術界と政府に警鐘を鳴らす。【平井宏治氏／経済安全保障アナリスト】＊＊＊【写真をみる】「習近平氏は独裁者」と書かれた横断幕が！“智能化戦争”推進する一方で反発もいまや半導体は日常生活