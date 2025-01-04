第1回【早朝まで“怒りの反省会”、創価学会を番組テーマに…在京テレビ局のタブーを打ち破った「やしきたかじん」が“浪速の視聴率男”だった理由】を読む在京テレビ局の番組出演や、自身の番組の在京ネット放送を極力抑えるという方針を堅持し、関西ローカル圏で絶大な人気を誇ったシンガーソングライター、タレントのやしきたかじんさん。2014年1月3日に64歳で死去した際は、在阪民放テレビ5局と当時の安倍晋三首相を含む10人