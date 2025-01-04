株式会社STARTO ENTERTAINMENTは公式サイトで、所属タレントの中丸雄一さん（KAT-TUN）の芸能活動再開を公表しました。 【写真を見る】【中丸雄一】活動再開を公表「より一層真摯に取り組んでまいります」▽▽▽▽公式サイト公表全文▽▽▽▽2025.01.03当社専属契約タレント中丸雄一（KAT-TUN）活動再開のお知らせ株式会社STARTO ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：福田 淳、以下「当社」）は、2025年1