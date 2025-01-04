15、16、17と私の人生暗かった――。高度成長期の末、人々が繁栄を謳歌する一方、心を揺さぶられていたのは、貧苦と苦悩の闇底から聞こえてくるような歌声だった。演歌ではなく、“怨歌”歌いと評された藤圭子さん（享年62）。彼女の人生を変えたのは、北海道・岩見沢の健康ランドで起きた「銀髪の紳士」との邂逅だった。またこの出会いは、昭和の歌謡史にとっても運命の転換点である。圭子さんの兄が、家族の目から見た「スター