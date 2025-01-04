小さな高級車として成功した「LBX」2024年7月、レクサスは同ブランドの最小SUVである「LBX」に、「MORIZO RR」というスポーツグレードを追加。大きな話題を呼んでいます。実のところ、「レクサスのSUVのスポーツグレードね。ふぅーん」とスルーしてしまう人もいるかもしれないと思うのですが、LBX MORIZO RRは、いろいろな意味でいまの時代を象徴した、大いに注目すべきモデルといえます。「GRヤリス」ユニット搭載！ 新型「