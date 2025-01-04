プロバスケットボール男子「りそなＢリーグ」でＢ１の千葉ジェッツは４日、注目の高校生・瀬川琉久（りく）が２０２４〜２５シーズンにおいて、特別指定選手（プロ契約）として新たに加入することを発表した。背番号は５番。瀬川は現在、京都・東山高３年。身長１８４センチのポイントガードで、２０２４年インターハイでチームを初優勝へと導いた。同年のウィンターカップでは、準々決勝で４０得点を挙げる活躍を見せるも、準