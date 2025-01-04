◆第６３回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝１月４日、栗東トレセンコレペティトール（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ジャスタウェイ）は、角馬場からＥダートコースを半周してレース前日の調整を終えた。中竹調教師は「近走は成績がふるわないからね。状態は悪くないんだけど…」と苦笑いを浮かべたが、馬には活気があり体調そのものは良さそう。ただ、昨年の京都金杯では８番人気で快勝したよ