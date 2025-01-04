◆第６３回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝１月４日、栗東トレセンセルバーグ（牡６歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父エピファネイア）は、坂路をゆっくりとキャンターで上がった。６歳を迎え、どっしりとした感じが出ている。鈴木孝調教師は「今回は併せ馬で負荷をかけられた。前はがっつりとハミを嚙んでいたが、気性が成長した」と納得の表情だ。今回と同じ中京１６００メートルだった２３年