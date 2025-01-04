持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、2025年1月4日から31日までの期間ネット注文限定で利用できる「お年玉100円引きクーポン」を公式アプリで配信します。ネット注文限定のお得企画 ネット注文限定の「お年玉100円引きクーポン」は、公式アプリで配信されます。クーポンの利用期間は5年1月4日から31日まで。お弁当、おかずのみ、チキンバラエティパックが対象です。オードブル、パーティプレート、特注弁当、ライス単品、サイドメ