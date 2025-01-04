お笑いコンビ「ライス」の関町知弘（41）が、4日までに更新されたYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演。高額なギャランティーについて明かした。お笑いトリオ「パンサー」の向井慧は「関町さんが良くないスタンスで。『くるま温泉ちゃんねる』って、YouTubeとBSよしもとでもやってるんですよ。BSよしもとは、スポンサー様がついてるから、正直ありがたいギャラを頂けるんですよ」と切り出し、関町が、