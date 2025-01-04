Image: Amazon 値上がりの中で得た光。最近ストレージ関連、どれも原価高騰の影響で高くなっていて、買い時はいつなのよ…。ってなっちゃいますよね。でも、物価がどんどん高くなっていますし、今後安くなることはないと思うので、多分今が一番買い時。PCへのデータ保存やテレビの録画用HDDが足りなくないなら、Amazonがセールのうちに買っちゃったほうが将来的に得すると思うんですよ。なの