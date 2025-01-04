横浜市南区でおきた沿線火災の影響で架線などが焼損し、始発から一部区間で運転を見合わせている京急電鉄は、運転再開が午後2時頃になる見込みだと発表しました。現在、運転を見合わせているのは横浜駅と上大岡駅間の上下線です。