二人きりの時間を楽しむお家デートでは、予想外の行動で彼氏を困惑させてしまうことも。今回は、男性が気を悪くする可能性のある、女性の行動について注意点を紹介しましょう。彼の物を勝手に使わない相手の家を訪れる際は、自身が必要とするものは予め準備しておくべきでしょう。プライバシーに踏み込みすぎない互いの信頼を大切にし、プライバシーへの配慮が求められます。無理に長居しない相手の空間を尊重し、適切なタイミング