大きさごとに選別されるサクランボ＝4日午前、山形県天童市山形県天童市で4日、サクランボの高級品種「佐藤錦」の今年初の出荷作業が始まった。5日に東京などで行われる初競りに合わせたもので、近年は500グラム100万円を超える高値がついている。旬は初夏だが、木を冷蔵庫に入れて「冬」を体感させた後、温室で育てる「超促成栽培」と呼ばれる方法で出荷時期を早めた。生産者の花輪和雄さん（75）のビニールハウスでは、約10