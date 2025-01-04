昨年３月からＮＨＫＢＳ「ワースポ×ＭＬＢ」に出演する三宅絹紗が３日、自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」と年始のあいさつとともに、和服姿の写真を投稿した。テレビ出演時は洋服姿が多い三宅だが、前職の岩手めんこいテレビアナウンサー時代から正月には母の着物を着た写真を投稿するなど、和服姿は“恒例行事”。自身のＸ（旧ツイッター）では「母と２人で