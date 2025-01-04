広東省深圳市にあるファーウェイ旗艦店の前を通り過ぎる人。（２０２３年９月１１日撮影、深圳＝新華社記者／梁旭）広東省深圳市にあるファーウェイ旗艦店の前を通り過ぎる人。（2023年9月11日撮影、深圳＝新華社記者/梁旭）【新華社北京1月4日】中国工業情報化部直属のシンクタンク、中国情報通信研究院は3日、国内携帯電話市場の運営分析報告を発表した。要旨は次の通り。?国内携帯電話市場の全体的