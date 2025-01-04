【モデルプレス＝2025/01/04】パリオリンピックで金メダルを獲得した柔道女子48キロ級の角田夏実選手が2日、自身のInstagramを更新。両親を顔出し公開し、注目が集まっている。【写真】角田夏実選手、“美形家族”と話題の両親顔出しショット◆角田夏実選手、両親顔出し公開角田選手は「2025年最初は温泉地へ 今までの感謝を込めて、両親と今井さんを温泉に招待しました〜」とつづり、両親と今井優子コーチとの写真を公開。「あっ