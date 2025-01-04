【モデルプレス＝2025/01/04】元格闘家の魔裟斗が2025年1月3日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの矢沢心との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】魔裟斗＆矢沢心夫婦、水着姿で美スタイル披露◆魔裟斗＆矢沢心夫妻、韓国で年越し魔裟斗は「ハッピーニューイヤー 今年の年越しは韓国へ！」と韓国で年越ししたことを報告。写真には水着姿の魔裟斗と矢沢が収められており、魔裟斗は鍛え上げられた肉体美を披露してい