【モデルプレス=2025/01/04】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」のエピソード13が2025年1月3日、BMSG公式YouTubeにて公開された。候補者のYURI(ユリ)が辛い過去を打ち明ける場面があった。【写真】オーディション「No No Girls」候補者が涙◆「No No Girls」最終審査、10人が進出KOKO(ココ)、KOKONA