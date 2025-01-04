10年以上、帽子を中心としたセレクトショップを運営してきたnakota。同社は、多くの人から「サイズが合わない」「自分に似合う帽子が見つからない」といった悩みを聞いてきた。こうした声に応えたいという思いから、この度新ブランド「CAMURI(カムリ)」を立ち上げ、2024年12月1日(日)より販売をスタートしている。一人ひとりの頭にフィットする帽子を新ブランド「CAMURI」では、「一人ひとりの頭にフィットする帽子を作りたい」と