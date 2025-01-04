次なる新天地は、柏レイソルだ。湘南ベルマーレは１月４日、2024年７月よりFC町田ゼルビアへ期限付き移籍していた杉岡大暉が、柏に完全移籍することを発表した。26歳レフティはクラブの公式サイトで、「たくさんの貴重な経験をさせてくれたチームといつも応援してくれたサポーターの皆さんには感謝しかありません」とコメント。「僕にとって湘南ベルマーレは特別なクラブです。またピッチの上で成長した姿を見せることができ