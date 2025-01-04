長期滞在型ホテル「ENT TERRACE(エントテラス)」を展開するリード・リアルエステートは、2024年12月16日(月)、東京・銀座にアパートメントホテル「ENT TERRACE GINZA PREMIUM」を開業した。東銀座駅A7番出口より徒歩約3分の場所に開業「ENT TERRACE」シリーズでは、「暮らすように泊まる」をコンセプトに、外国人旅行者や、家族などグループでの中長期滞在ニーズに寄り添うキッチン付きのアパートメントホテルを展開。今回誕生した