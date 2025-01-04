ついに2025年がスタート！今年はどんなヘアスタイルに挑戦してみたいですか？今回は、isutaの連載『センスフルな憧れちゃん』に出演していただいた注目の美容師さん3人に、2025年に流行りそうな髪型や、おすすめのヘアスタイルを教えてもらいました。今年は大胆なイメチェンをしたい人や、「もっとヘアスタイルで遊んでみたい〜！」と考えている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。ブリーチなしで作る、透明感たっぷりな明るめカ