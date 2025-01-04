Ｆ１のレッドブルがエースドライバーのマックス・フェルスタッペンを５季連続のチャンピオンにするため、サッカー界の世界的名将を招聘することになった。スペインメディア「ＥＳＴＡＤＩＯＤＥＰＯＲＴＩＶＯ」は「レッドブルのシニアアドバイザーであるヘルムート・マルコ博士は、ユルゲン・クロップをＦ１チームに参加させるつもりであると明言した」と報道。イングランドの名門リバプールを指揮していた名将で昨年１０月に