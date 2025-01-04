電動化を推し進めるホンダの国内第1弾モデルとなる軽商用BEV「N-VAN e:」の走行シーン（写真：本田技研工業）ポストコロナ期やEV（電気自動車）の普及、さらに年末には本田技研工業と日産自動車の経営統合検討など、歴史的な変化が起きた2024年。今年の顔となる1台として、日本カー・オブ・ザ・イヤー2024-2025にはホンダ「フリード」が選ばれた。そんな2024年に純粋に乗って楽しかったクルマ、さらに2025年に注目すべきクルマを「