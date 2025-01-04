アルコール性認知症とは？Medical DOC監修医がアルコール性認知症の症状や特徴・原因・なりやすい人の特徴・治療法・セルフチェック法・予防法などを解説します。≫「認知症の原因」となる可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が解説！ ※この記事はMedical DOCにて『「アルコール性認知症」になりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります