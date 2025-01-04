監修医師：馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック） 筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。 軟産道強靭の概要 軟産道強靭（なんさんどうきょうじん）とは、妊娠や出産の進行にともなう軟産道の成熟が乏しく、伸展性が低い