YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2024年12月22日に公式YouTubeチャンネルを更新。「400万円かけて家をマインクラフトの世界にしたら生活できなくなりましたw【リアルマイクラ】」と題した動画で、自宅の部屋をマイクラの世界そっくりに改装する様子を公開した。15畳の部屋がブロックだらけで狭くなるも...感動チャンネル登録者数1890万人の人気YouTuber・HIKAKINさんは、広大な世界の中で道具を集め、ブロックを組み合わせて