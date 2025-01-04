日本製鉄によるUSスチールの買収計画に対し、バイデン大統領が中止命令を出したことについて、日本製鉄は3日、「あらゆる措置を追求する」との声明を発表し、訴訟を提起することも含めて対応を検討しています。バイデン大統領は3日、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手USスチールの買収計画を中止する命令を出しました。これについて日本製鉄とUSスチールは共同で声明を発表し「決定に失望している」とした上で、バイデン大統領の命令