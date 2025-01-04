T・ヘルナンデスがドジャース復帰の理由について語った(C)Getty Imagesドジャースと3年総額6600万ドル（約104億2800万円）で再契約したテオスカー・ヘルナンデスが現地時間1月3日（日本時間4日）、本拠地のドジャースタジアムで復帰の理由などについて語った。ドジャース専門メディア『Dodger Blue』が会見の様子を動画で公開している。【動画】優勝セレモニーで涙！T・ヘルナンデスが大観衆の声援に感極まるこの日、正式に再