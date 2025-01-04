2024年の『女芸人No.1決定戦 THE W 2024（以下、THE W）』で優勝した、お笑いコンビのにぼしいわし。最終決戦では、全7票中（国民投票1つ含む）で審査員から4票を獲得。ツッコミの伽説 いわし（以下、いわし）と、ボケの香空 にぼし（以下、にぼし）の2人が、抱擁を交わすシーンも印象的だった。【写真】THE Wで見事優勝を果たした『いわしにぼし』の私服ツーショット通算4度目の決勝進出で掴んだ悲願ともあり、喜びはひとしお