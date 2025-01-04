1.ジャンプミス 猫がジャンプに失敗してしまうのは、猫たちの運動能力の高さを考えると少し意外かもしれません。しかし実は、よくあるハプニングのひとつです。 高い棚やキャットタワー、あるいはテーブルなど、目指す場所へ飛び移ろうとする際に、目測を誤ったり足元が滑ったりすることで、思わぬ失敗をしてしまいます。 とくに遊びに夢中になりすぎたり、獲物を追いかけていたりする時には、冷静な判断が