土曜朝の長寿番組『朝だ！ 生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に、約13年半にわたってレギュラー出演していたタレント・三船美佳さん（42）。“世界のミフネ”と呼ばれた俳優・三船敏郎の娘として、14歳で鮮烈なCMデビュー。いつも明るく笑顔を絶やさない姿の裏で、パニック障害などに苦しんだ。「セリフを覚えられない記憶障害」を克服し、今年11月には倉本聰原作・脚本で本木雅弘主演の映画『海の沈黙』に出演した。現在は大阪