これだから真剣勝負は、最後の最後までわからない。女性8人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメントABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン2の予選ステージ第2試合が1月2日に配信され、美人ポーカー女優の羽田千夏が大逆転負けを喫した際のリアクションに、視聴者から多数の反響が寄せられた。【映像】「負け姿も美しい」ポーカー女優の表情当試合の最終盤、残ったのは羽田千夏とちょめ。羽田がクラ