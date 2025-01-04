切れ味抜群の左腕に、全自動卓がついてこられないかった！「大和コネクト証券 プロ野球 新春麻雀交流戦2025」予選C択が1月3日に放送され、南1局ではオリックス・富山凌雅投手が、わずか2巡目でリーチを打ち、次巡に一発ツモでアガるという離れ業を見せた。【映像】わずか3巡！早すぎるアガリに全自動卓もびっくりプロ入り以来、貴重な中継ぎ左腕として活躍してきた富山だが、Mリーグスタジオという麻雀の舞台では、その左腕で