南風泊仮設市場で行われた、新春恒例のフグの初競り＝4日未明、山口県下関市フグの取り扱いで有名な山口県下関市の南風泊仮設市場で4日未明、新春恒例の初競りがあり、トラフグ約9.6トンが出荷された。同市場によると、1キロ当たりの最高値は1万8千円。昨年より水揚げは減少したものの、質の高いフグが取れ、1キロ当たりの最高値、底値はともに上昇した。競り落とされたフグは東京など全国に出荷される。午前3時25分ごろ、開始