東京オリンピック・パラリンピックを担当した東京都の職員が、その経験を生かし、2025年11月15日〜26日に日本で初めて開催される聴覚障害者オリンピック「東京デフリンピック」の準備を進めている。エンブレム選定におけるトラブルなど、東京オリパラでの苦い経験を踏まえ、無駄なコストをかけないことを目標に、自分たちでスポンサー企業探しなどする職員たちを取材した。東京大会の経験を糧に大会のスポンサーや協賛をしてくれる