食楽web ●神谷町プレイスに常設する『菓子たかむら』の人気和菓子「八衣」が、新年1月4日より限定品を販売します。その和菓子とは？ 神谷町プレイスにひっそりと佇む和菓子店『菓子たかむら』。秋田市の会員制料亭「日本料理 たかむら」のブランドで、これまでお店でしか味わえなかった極上の和菓子「八衣」に特化した商品を販売しています。 2025年1月4日より新年の営業がスタートしますが、当日より新春限定の「八