俳優の横浜流星が主演を務める、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）が、1月5日にスタートする。今回は、原田泰造が演じる三浦庄司を紹介する。【写真多数】横浜流星、小芝風花、渡辺謙、生田斗真、安達祐実ら…豪華キャストを一挙紹介！原田泰造が演じる三浦庄司は、備後国福山藩（現在の広島県福山市）出身の農民から田沼家の用人となった人物。意次の側近として、意知（宮沢氷