日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手・USスチールの買収について、バイデン大統領が禁止命令を出したことを受け、武藤経産相は「理解しがたく、残念」などとするコメントを発表した。武藤大臣は買収について、「日本政府としても、両国にとって利益のあることだと考えていた」としたうえで、「バイデン政権によって、国家安全保障上の懸念を理由として、このような判断がなされたことは理解しがたく、残念」とコメントしている。また